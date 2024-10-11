В Краснодаре частники повысят цены на проезд на 11 маршрутах

Повышать цены на проезд в автобусах коммерческие перевозчики будут поэтапно. Проезд подорожает на 10 рублей — с 45 до 55 рублей на следующих маршрутах: с 16 октября — № 41; № 136А; № 146А; № 157А; № 170А; № 176А. С 17 октября — № 25; № 30; № 37. С 18 октября — № 31, № 44.