В Краснодаре частники повысят цены на проезд на 11 маршрутах, сообщает пресс-служба администрации города.
Повышать цены на проезд в автобусах коммерческие перевозчики будут поэтапно. Проезд подорожает на 10 рублей — с 45 до 55 рублей на следующих маршрутах: с 16 октября — № 41; № 136А; № 146А; № 157А; № 170А; № 176А. С 17 октября — № 25; № 30; № 37. С 18 октября — № 31, № 44.
На пригородных маршрутах стоимость поездки будет рассчитываться по установленным тарифным участкам.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Армавире с 15 октября подорожает проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость поездки на внутригородских автобусных маршрутах составит 40 рублей. Также ожидается увеличение стоимости проезда на троллейбусных маршрутах в начале ноября.