Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко хочет создать образцовую «мини-Беларусь» в одном из районов страны

Лукашенко заявил, что Шкловский район должен быть образцовым, как «мини-Беларусь»
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сделать Шкловский район образцовым, как «мини-Беларусь», передает БелТА.

Ранее мы писали о том, что белорусский президент работает на малой родине 11 октября и проверит «царицу полей» кукурузу.

И в рабочей командировке Лукашенко напомнил о решении восстановить на Шкловщине комбикормовый завод.

— Мы тебе поможем. Деньги уже выделены. Но чтобы ты взял под контроль. У тебя муха не пролетит, — сказал Александр Лукашенко главе района Сергею Бартошу.

При этом президент заметил, что в районе должен быть восстановлен не только завод, но приведены в порядок и все другие важные объекты инфраструктуры, в том числе, первостепенно восстановление райагросервиса.

— Сделай так, как «мини-Беларусь», чтобы у тебя была и сельхозтехника (райагросервис. — Ред.), и ПМК строительная, льносемстанция. Все доведи до ума. Скажи, что тебе надо. Мы тебе поможем, — заметил он.

При этом глава республики предупредил, чтобы запросы не были по принципу «проси больше — дадут меньше». Но чтобы что-то было сделано на местах с подключением местных заводов и фабрик.

А главе ОАО «Александрийское» Лукашенко поручил восстановить «Александрийское», чтобы было любо-дорого посмотреть. При этом президент объяснил, почему его малая родина должна стать образцовой.

— Сделай Шкловский район, чтобы он был образцовым. Не потому что это моя родина и твоя вотчина. А для того, чтобы показать, как надо действовать, — указал он.

И добавил, что тогда соседний Оршанский район пойдет следом за Шкловщиной. Бартошу Лукашенко сказал также, чтобы все, что построено в регионе, работало идеально. И также заметил, что это следует масштабировать по всей республике, чтобы Беларусь была конкурентной и богатой.

Резюмируя, еще Лукашенко обратил внимание, что все данные поручения в целом укладываются в прежние поручения по наведению порядка в стране и зададут курс развития для молодого поколения.

— Нам надо паровоз поставить на нужные рельсы и толкнуть, чтобы дети не могли повернуть его 10−15 лет, — заключил он.

Еще мы писали, что президент высадил лес на малой родине: «Начинайте, а я за вами!».

Также Лукашенко сказал мобилизовать белорусов для разбора буреломов: «Я же сказал: мобилизуйте».