Лукашенко хочет создать образцовую «мини-Беларусь» в одном из районов страны

И добавил, что тогда соседний Оршанский район пойдет следом за Шкловщиной. Бартошу Лукашенко сказал также, чтобы все, что построено в регионе, работало идеально. И также заметил, что это следует масштабировать по всей республике, чтобы Беларусь была конкурентной и богатой.