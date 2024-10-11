Лукашенко хочет создать образцовую «мини-Беларусь» в одном из районов страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сделать Шкловский район образцовым, как «мини-Беларусь», передает БелТА.
Ранее мы писали о том, что белорусский президент работает на малой родине 11 октября и проверит «царицу полей» кукурузу.
И в рабочей командировке Лукашенко напомнил о решении восстановить на Шкловщине комбикормовый завод.
— Мы тебе поможем. Деньги уже выделены. Но чтобы ты взял под контроль. У тебя муха не пролетит, — сказал Александр Лукашенко главе района Сергею Бартошу.
При этом президент заметил, что в районе должен быть восстановлен не только завод, но приведены в порядок и все другие важные объекты инфраструктуры, в том числе, первостепенно восстановление райагросервиса.
— Сделай так, как «мини-Беларусь», чтобы у тебя была и сельхозтехника (райагросервис. — Ред.), и ПМК строительная, льносемстанция. Все доведи до ума. Скажи, что тебе надо. Мы тебе поможем, — заметил он.
При этом глава республики предупредил, чтобы запросы не были по принципу «проси больше — дадут меньше». Но чтобы что-то было сделано на местах с подключением местных заводов и фабрик.
А главе ОАО «Александрийское» Лукашенко поручил восстановить «Александрийское», чтобы было любо-дорого посмотреть. При этом президент объяснил, почему его малая родина должна стать образцовой.
— Сделай Шкловский район, чтобы он был образцовым. Не потому что это моя родина и твоя вотчина. А для того, чтобы показать, как надо действовать, — указал он.
И добавил, что тогда соседний Оршанский район пойдет следом за Шкловщиной. Бартошу Лукашенко сказал также, чтобы все, что построено в регионе, работало идеально. И также заметил, что это следует масштабировать по всей республике, чтобы Беларусь была конкурентной и богатой.
Резюмируя, еще Лукашенко обратил внимание, что все данные поручения в целом укладываются в прежние поручения по наведению порядка в стране и зададут курс развития для молодого поколения.
— Нам надо паровоз поставить на нужные рельсы и толкнуть, чтобы дети не могли повернуть его 10−15 лет, — заключил он.
Еще мы писали, что президент высадил лес на малой родине: «Начинайте, а я за вами!».
Также Лукашенко сказал мобилизовать белорусов для разбора буреломов: «Я же сказал: мобилизуйте».