По словам Шелкова, российская полиция сейчас выявляет разыскиваемые автомобили, проданные по этой схеме, когда владелец обращается в ГИБДД: за переоформлением на нового владельца при продаже, замене свидетельства о регистрации при смене фамилии собственника, и в других подобных случаях. С автомобилями поступают по-разному: часть из них изымается и отправляется на спецстоянки, другие остаются у нынешних владельцев под сохранную расписку без права продажи. При этом многие россияне продолжают ездить на своих машинах, не подозревая, что их авто в розыске.