Когда начнут строить ВСМ Москва-Петербург?

«Практически в конце этого года мы должны уже приступить к строительству и подготовке территории на среднем участке — от Зеленограда до Обухово. Это участок концессионный, в этом году мы планируем там приступить к работам», — рассказал генеральный директор ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони на XXII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Петербурге.