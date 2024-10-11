В Крыму увеличат размер взноса на капитальный ремонт с 2025 года

В республике подорожает размер взноса на капитальный ремонт. В 2025 за каждый квадратный метр придется платить по 10 рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2024 № 578 минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в 2025 году составит 10 ₽ за 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения», — сказано в сообщении министерства.
Ранее КП-Крым сообщала, что в этом году на полуострове выполнили 820 работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. При этом, приоритет отдается домам, где собираемость взносов превышает 90%.