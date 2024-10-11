В Крыму увеличат размер взноса на капитальный ремонт с 2025 года

«В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2024 № 578 минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в 2025 году составит 10 ₽ за 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения», — сказано в сообщении министерства.