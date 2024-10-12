Пенсии и льготы: узнали, какие нововведения предусмотрены для пожилых белорусов

Пенсионеры могут быть освобождены от одного из налогов
Проект изменений в Налоговый кодекс был опубликован на официальном правовом портале. В соответствии с предложенными изменениями в законодательство будет добавлена статья, предусматривающая льготы по налогу на содержание собак.
Так, от уплаты налога за владение одной собакой могут быть освобождены граждане, достигшие пенсионного возраста, а также те, кто имеет право на досрочное назначение пенсии.
Пенсии для военных
В Республике Беларусь был принят закон, который регулирует вопросы пенсионного обеспечения военных пенсионеров и членов их семей.
Согласно закону, предусматривается продолжение выплаты пенсий военным пенсионерам стран — участниц международных договоров и членам их семей, пенсии которым в Беларуси были назначены в период действия упомянутых договоров.
Военным пенсионерам, которые были уволены с военной службы в СССР или в Республике Беларусь, предоставляется право на назначение пенсии, а также продолжение ее выплаты в случае выезда за пределы государства для постоянного проживания.
Кроме того, закон устанавливает дополнительные категории граждан, которым полагается выплата пенсии за шесть месяцев вперед с последующим прекращением выплат.