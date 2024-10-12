Нацбанк Беларуси назвал курс евро и курс доллара на 12 октября

Национальный банк определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 12 октября 2024 года, субботу. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 12 октября, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3011 белорусского рубля, 1 евро — 3,6095 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4205 белорусского рубля.
Таким образом, в сравнении с курсами валют, которые были установлены на пятницу, 11 октября, курс доллара и курс евро, а также курс российского рубля не изменились.
Тем временем водители такси отняли у курьера мошенников 60 тысяч долларов: «Таксист понял, что ситуация сомнительная».