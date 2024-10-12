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Аналитики агентства Fitch изменили прогноз рейтинга Франции на «негативный»

Показатели рейтинга Франции подкреплены крупной и диверсифицированной экономикой, эффективностью институтов и макрофинансовой стабильностью.
Источник: Аргументы и факты

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Франции на уровне «AA-». Информация опубликована на официальном сайте.

Таким образом прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента страны в иностранной валюте был пересмотрен на «негативный». До этого он был на отметке «стабильный».

Аналитики добавили, что показатели рейтинга Франции подкреплены крупной и диверсифицированной экономикой. Также речь идет об эффективности институтов и макрофинансовой стабильности.

Ранее агентство сообщало, что убытки, которые ураган нанес штату Флорида являются существенными. Общая сумма страховых выплат в США за этот год превысит отметку в 100 миллиардов долларов.