Россиян предупредили о штрафах за просрочку платежей за ЖКХ

Известный общественный деятель и специалист в области ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что при неоплате счетов за коммунальные услуги начисляются штрафные санкции начиная с 31-го дня задержки. Об этом пишет РИА Новости.
В соответствии с Жилищным кодексом, а точнее частью 14 статьи 155, начисление штрафов начинается с 31-го дня приостановки оплаты. Штраф составляет 1/300 от рефинансирования со стороны Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки.
Бондарь также отметил, что если задолженность сохраняется свыше 90 дней, то с 91-го дня ставка штрафа увеличивается до 1/130 ключевой ставки ЦБ.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин анонсировал проведение в октябре «правительственного часа», посвященного вопросам жилищно-коммунального хозяйства.