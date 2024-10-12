Как изменится система госзакупок: Минфин разъяснил нововведения

«Новый закон о госзакупках основывается на принципах открытости, прозрачности информации, обеспечения конкуренции и профессионализма заказчиков и поставщиков. Если коротко, то суть нового закона в том, что основная цель заказчика — грамотно и максимально эффективно использовать бюджетные средства и таким образом обеспечить государственные нужды. То есть главным является то, насколько полно достигнуты результаты и цели при помощи государственных закупок», — заключил вице-министр финансов.