Плавбаза «Владивосток 2000» приплыла на крупнейшее в мире кладбище кораблей

Крупнейшая в мире плавучая база «Владивосток 2000» находится в индийском порту Аланг, известном как самое большое на земле кладбище кораблей. Ежегодно там несколько сотен судов разрезают на металлолом, и, вероятно, этой же участи не избежать и российской плавбазе. Об этом сообщило издание KONKURENT.RU со ссылкой на данные портала MarineTraffic.
В начале этого года судно конфисковали у ООО «Пасифик Марин Тролерз» (Pacific Marine Trawlers Ltd.) и попытались продать с аукциона. Однако процесс продажи был затяжным. Первоначальная стоимость плавбазы составляла 2,1 миллиарда рублей, но покупателя не нашлось. После этого цену постепенно снижали: сначала до 1,48 миллиарда рублей, потом до 845,9 миллиона. И только с четвертой попытки плавбазу продали за 274,4 миллиона рублей. Новый владелец, ООО «АвтоБизнесКонсалт», бенефициаром которого считают Сбербанк, сменил название судна на DIVO, а российский флаг заменил на флаг Коморских островов.
Судно было обращено в доход государства по иску Генпрокуратуры, так как Федеральная антимонопольная служба признала компанию аффилированной с бывшим приморским рыбопромышленником Дмитрием Дремлюгой, нарушившей закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Причиной стали недействительные договоры на доли квот, которые нанесли государству ущерб на сумму в 4 миллиарда рублей — такая информация была представлена надзорным ведомством.
История «Владивостока 2000» полна перемен. Это огромное судно длиной 228 метров, способное перерабатывать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки, когда-то было танкером, построенным в 1980 году в японской Йокогаме, но позже его переоборудовали под рыбопромысловую базу. За свою жизнь плавбаза сменила несколько владельцев и имен, начиная с Damanzaihao, которым оно было названо после банкротства China Fishery. В 2018 году судно перешло в руки Дмитрия Дремлюги через компанию ООО «Пасифик Марин Тролерз».
Теперь же, после всех судебных разбирательств, конфискаций и перепродаж, крупнейшая плавбаза в мире скорее всего уже завершила своё последнее плавание к берегам Аланга.