Плавбаза «Владивосток 2000» приплыла на крупнейшее в мире кладбище кораблей

История «Владивостока 2000» полна перемен. Это огромное судно длиной 228 метров, способное перерабатывать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки, когда-то было танкером, построенным в 1980 году в японской Йокогаме, но позже его переоборудовали под рыбопромысловую базу. За свою жизнь плавбаза сменила несколько владельцев и имен, начиная с Damanzaihao, которым оно было названо после банкротства China Fishery. В 2018 году судно перешло в руки Дмитрия Дремлюги через компанию ООО «Пасифик Марин Тролерз».