В Хабаровском крае газ придёт ещё в пять поселений

Новая газораспределительная станция «Вознесенское», которую сотрудники предприятия «Газпром трансгаз Томск» ведут около этого села для нужд готовящегося к запуску Малмыжского ГОКА, позволит обеспечить недорогим и экологически чистым топливом ещё и жителей пяти поселений Амурского и Нанайского районов Хабаровского края. Об этом говорится в распространённом региональным Минэнерго релизе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Строительство ГРС планируется закончить 30 ноября этого года. Мощность станции составит 65 тысяч кубометров в час. Этого количества газа хватит и для нужд огромного промышленного комплекса на одном из крупнейших в России месторождений меди и золота, и для жителей сёл Вознесенское, Джонка, Иннокентьевка, Верхний Нерген и Малмыж. А значит и они в перспективе смогут участвовать в запущенной по инициативе президента Владимира Владимировича Путина программе социальной догазификации.
— В настоящее время на ГРС «Вознесенское» выполнены работы по устройству насыпи площадки узла запорной арматуры, осуществлена заливка фундаментной плиты площадки станции и ведутся работы по сварке технологических трубопроводов, — уточнили в министерстве энергетики Хабаровского края. — Сейчас котельная Малмыжского ГОКа работает на резервном дизельном топливе. После подключения к централизованному газоснабжению комбинат станет одним из крупнейших потребителей природного газа в регионе.
Напомним, за счёт обновления энергетической инфраструктуры для Малмыжского ГОКа ближайшие к нему сёла также обеспечат бесперебойным электроснабжением. Этот комплекс готовят к запуску на одном из крупнейших в стране месторождений меди. Жители Нанайского района постоянно жаловались на перебои с электричеством. Сети в муниципалитете сильно изношенные. Модернизация энергетического хозяйства под нужды ГОКа решит эту проблему для ряда населённых пунктов, в частности для сёл Верхний Нерген и Малмыж.