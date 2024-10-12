В Хабаровском крае газ придёт ещё в пять поселений

Строительство ГРС планируется закончить 30 ноября этого года. Мощность станции составит 65 тысяч кубометров в час. Этого количества газа хватит и для нужд огромного промышленного комплекса на одном из крупнейших в России месторождений меди и золота, и для жителей сёл Вознесенское, Джонка, Иннокентьевка, Верхний Нерген и Малмыж. А значит и они в перспективе смогут участвовать в запущенной по инициативе президента Владимира Владимировича Путина программе социальной догазификации.