Курс тенге на 12 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть продолжали умеренное снижение вечером в пятницу, однако завершили в плюсе вторую неделю подряд, пишет Интерфакс-Казахстан. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 аст понизились на 0,28 доллара (0,35%), до 79,12 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 0,24 (доллара 0,32%), до 75,61 доллара за баррель.
Металлы: стоимость золота росла в пятницу вечером вторую торговую сессию подряд и готовится завершить неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 20:06 аст цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 33,85 доллара, или на 1,3%, до 2 673,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,78%, до 31,793 доллара за унцию. За неделю золото укрепилось в цене на 0,09%, серебро упало в цене на 2,195%.
Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 23:29 аст bitcoin торговался по 62 756,88 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 6,35%, а ее капитализация составила 1,24 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 441,14 доллар, повысившись в цене на 4,65%. Капитализация этой криптовалюты составила 294,02 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,19 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 12 октября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 11 октября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 11 октября.
1 австралийский доллар 328,24 тенге.
1 азербайджанский манат 287,53 тенге.
10 армянский драм 12,69 тенге.
1 белорусский рубль 149,22 тенге.
1 бразильский реал 87,3 тенге.
10 венгерских форинтов 13,3 тенге.
1 гонконгский доллар 62,71 тенге.
1 грузинский лари 180,84 тенге.
1 датская крона 71,43тенге.
1 дирхам ОАЭ 132,7 тенге.
1 доллар США 487,37 тенге.
1 евро 532,94 тенге.
1 индийская рупия 5,8 тенге.
1000 иранский риал 11,6 тенге.
1 канадский доллар 354,04 тенге.
1 китайский юань 68,96 тенге.
1 кувейтский динар 1590,43 тенге.
1 кыргызский сом 5,72 тенге.
1 малазийский ринггит 113,77 тенге.
1 мексиканский песо 25,09 тенге.
1 молдавский лей 27,82 тенге.
1 норвежская крона 45,42тенге.
1 польский злотый 124,2 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 129,79 тенге.
1 российский рубль 5,09 тенге.
1 СДР 652,28 тенге.
1 таджикский сомони 45,89 тенге.
1 тайский бат 14,63 тенге.
1 турецкая лира 14,21 тенге.
100 узбекских сумов 3,82 тенге.
1 украинская гривна 11,84 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 635,55 тенге.
1 чешская крона 21,6 тенге.
1 шведская крона 46,92 тенге.
1 швейцарский франк 568,03 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,9 тенге.
100 южнокорейских вон 36,06 тенге.
1 японская иена 3,27 тенге.