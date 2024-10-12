Курс тенге на 12 октября, цены на нефть и металлы

Металлы: стоимость золота росла в пятницу вечером вторую торговую сессию подряд и готовится завершить неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 20:06 аст цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 33,85 доллара, или на 1,3%, до 2 673,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,78%, до 31,793 доллара за унцию. За неделю золото укрепилось в цене на 0,09%, серебро упало в цене на 2,195%.