Статистика авторынка: какие автомобили выбирают в Узбекистане в 2024 году?

Самые востребованные модели на сегодняшний день — это Cobalt (99 577 единиц), Damas (71 875 единиц) и Tracker (31 736 единиц). В целом шесть первых позиций рейтинга самых популярных моделей занимают автомобили производства UzAuto Motors, что подчёркивает их доминирующее положение на рынке.
Общие данные по производству:
- UzAuto Motors: 271 221 автомобилей
- ADM Jizzakh: 19 766 автомобилей.
- BYD Uzbekistan Factory: 11 580 автомобилей.
- Jizzakh Auto: 328 автомобилей.
- SamAuto: 194 автомобилей.
- Asaka Motors: 284 автомобилей.
Однако стоит обратить внимание на возрастающее влияние зарубежных производителей. Например, модель BYD Song Plus Champion DMI (4668 авто), производимая на заводе BYD Uzbekistan Factory, начинает уверенно завоёвывать свои позиции и является первой моделью, которая может составить конкуренцию автомобилям Chevrolet на внутреннем рынке. Недалеко от нее находится и KIA Sonet (3360), собираемый в Джизаке.
Эксперты отмечают, что в последние годы Узбекистан стал открытым для иностранных инвесторов в автомобильную промышленность, что привело к появлению новых игроков, таких как BYD, ADM Jizzakh и других. Хотя пока их доля на рынке относительно мала, эти компании могут увеличить свое присутствие за счет высокотехнологичных и конкурентоспособных моделей.