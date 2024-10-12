Статистика авторынка: какие автомобили выбирают в Узбекистане в 2024 году?

Эксперты отмечают, что в последние годы Узбекистан стал открытым для иностранных инвесторов в автомобильную промышленность, что привело к появлению новых игроков, таких как BYD, ADM Jizzakh и других. Хотя пока их доля на рынке относительно мала, эти компании могут увеличить свое присутствие за счет высокотехнологичных и конкурентоспособных моделей.