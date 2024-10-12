В прокуратуре НСО рассказали о судьбе ГЧП-поликлиник в Новосибирске

«Что касается остальных четырёх поликлиник, расположенных в Ленинском и Кировском районах, — мы надеемся, что в 2025 году они также будут построены. Да, ранее озвучивались иные сроки, мы ожидали, что в 2024 году будут достроены все семь поликлиник. Сейчас все они находятся на постоянном контроле территориальных прокуроров. Публичный партнёр выразил своё понимание, и мы видим, что он ускорил выполнение работ. Были разработаны дорожные карты, надеемся, что он эти сроки будет соблюдать. Прокуратура контролирует, чтобы сроки больше не сдвигались», — прокмментирвал Павел Акулов.