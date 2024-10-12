Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В прокуратуре НСО рассказали о судьбе ГЧП-поликлиник в Новосибирске

В ведомстве не исключают, что в 2025 году будут сданы все объекты в разных районах мегаполиса.

В прокуратуре Новосибирской области прокомментировали ход строительства ГЧП-поликлиник, которые в разных мегаполисах возводит ГК «ВИС». Об этом пишет портал «МК в Новосибирске».

Так, начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Новосибирской области Павел Акулов напомнил, что к текущему моменту из семи запланированных медучреждений сданы только два — в Октябрьском районе города.

Сейчас, по словам эксперта, идёт процесс лицензирования этих объектов.

«Надеемся, что в ближайшее время двери этих поликлиник будут открыты для жителей города. Каждый из этих объектов может обслуживать до 50 тысяч человек, включая тех, кому нужна помощь узкого специалиста», — рассказал Акулов.

В прокуратуре считают, что до конца текущего года будет сдана ещё одна поликлиника — на улице Ереванской в Заельцовском районе, скорое введение в эксплуатацию которой накануне анонсировала пресс-служба застройщика. По данным надзорного ведомства степень готовности этого объекта превышает 90%.

«Что касается остальных четырёх поликлиник, расположенных в Ленинском и Кировском районах, — мы надеемся, что в 2025 году они также будут построены. Да, ранее озвучивались иные сроки, мы ожидали, что в 2024 году будут достроены все семь поликлиник. Сейчас все они находятся на постоянном контроле территориальных прокуроров. Публичный партнёр выразил своё понимание, и мы видим, что он ускорил выполнение работ. Были разработаны дорожные карты, надеемся, что он эти сроки будет соблюдать. Прокуратура контролирует, чтобы сроки больше не сдвигались», — прокмментирвал Павел Акулов.

Прокуратура