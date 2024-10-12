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В Омской области закончили ремонт дороги в сторону соседнего региона

Отремонтировано более четырёх километров дорожного полотна.

Источник: телеграм-канал Виталия Хоценко

Завершился ремонт участка дороги, ведущей из Омска через Нижнюю Омку в Новосибирскую область. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» прошли на участке протяжённостью 4,1 км.

Об окончании работ в своём телеграм-канале рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Завершили ремонт участка дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области в Омском и Кормиловском районах.
Дорожные работы в регионе держу на личном контроле», — сообщает Хоценко.

Днём ранее мы сообщали о ходе ремонта 60−61 километра трассы между Омском и Русской Поляной. На 11 октября было готово 80 процентов участка, который находится в Таврическом районе. Работы, которые также выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», должны завершиться к 15 октября.