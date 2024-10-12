В Омской области закончили ремонт дороги в сторону соседнего региона

Днём ранее мы сообщали о ходе ремонта 60−61 километра трассы между Омском и Русской Поляной. На 11 октября было готово 80 процентов участка, который находится в Таврическом районе. Работы, которые также выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», должны завершиться к 15 октября.