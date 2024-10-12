Казань и Анталья договорились о сотрудничестве в социальной сфере

Кроме того, представители Казани договорились с вице-мэром Антальи Мустафой Гюрбузом о сотрудничестве в социальной сфере. В рамках визита делегация также посетила местную школу и ознакомилась с интересными подходами к организации учебного процесса, которые могут быть применены в Казани.