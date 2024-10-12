Новый бетон и износостойкий асфальт укладывают на развязке в Хабаровске

Второй этап работ начнут уже в 2025 году. Будут заменены леера, отремонтированы съезды. Вдоль дороги обновят освещение. Также в следующем году будут проводить работы на участке от проспекта 60-летия Октября до улицы Машинистов. На завершение двух объектов заложено 1,156 млрд рублей.