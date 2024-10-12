Новый бетон и износостойкий асфальт укладывают на развязке в Хабаровске

На ремонтные работы израсходовано в этом году 134 млн рублей. Закончить ремонт планируют 20 октября.
Как сообщили в городской администрации, на объекте побывал глава города Сергей Кравчук. Сейчас идет первый этап реконструкции. В рамках него отремонтированы деформационные швы и начато обустройство нового дорожного покрытия. Проблемы обнаружились после вскрытия старого полотна: бетон в основании развязки оказался сильно разрушен.
Второй этап работ начнут уже в 2025 году. Будут заменены леера, отремонтированы съезды. Вдоль дороги обновят освещение. Также в следующем году будут проводить работы на участке от проспекта 60-летия Октября до улицы Машинистов. На завершение двух объектов заложено 1,156 млрд рублей.