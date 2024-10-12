Самарская молодежь впервые посетила ночную ярмарку вакансий

— Основная цель — привлечь молодежь в экономику региона, сориентировать, какие профессии сейчас востребованы, помочь найти себя на рынке труда. Важно, чтобы молодые люди легко находили работодателя своей мечты, и здесь представлено сразу несколько крупных работодателей, которые предлагают обширный спектр вакансий, — рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.