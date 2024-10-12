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Депутаты Волгоградской гордумы распорядились штрафами за неоплату парковок

Волгоградские депутаты нашли новый источник пополнения муниципального дорожного фонда. Накануне вопрос обсудили на заседании четырех комитетов, далее он будет вынесен на ближайшее заседание гордумы.

Если решение будет принято, штрафы за неоплату парковок, которые работают на платной основе, будут направлены на содержание дорог областного центра. В дорожный фонд также будут поступать штрафы за нарушение правил движения фур в городе в период его ограничения.