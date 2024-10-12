На Сельме собираются построить два административных здания

На Сельме в Калининграде собираются возвести два административных здания. Застройщикам согласовали проекты компенсационного озеленения за вырубку. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.
Первый объект появится на улице Челнокова, 31А. Площадь участка с кадастровым номером 39:15:130712:8984 составляет 4,7 тысячи квадратных метров. Кроме здания там собираются сделать парковку и провести благоустройство. Проект компенсационного озеленения согласовали компании «ОфисМолл» главы турфирмы «Турне Транс Трэвел» Леонида Турецкого. Застройщик собирается вырубить 78 деревьев и высадить взамен 63.
Второе административное здание разместят по соседству — на участке с кадастровым номером 39:15:130712:8983 на улице Челнокова, 31Б. На аналогичной по площади территории также проведут благоустройство и организуют парковочные места. Проект компенсационного озеленения готовили по заказу компании «КТСтрой» Игоря Крупицкого (ранее организацией руководил Турецкий). На участке намерены вырубить три дерева. Взамен высадят столько же новых растений.
Работы по благоустройству затронут территорию с кадастровым номером 39:15:130712:8914 на улице Челнокова, 31, где находится административное здание с частным медицинским центром и магазинами. Его строила компания «Недвижимость Лэнд» Леонида Турецкого.
В июне проекты двух административных зданий на улице Челнокова получили положительное заключение экспертизы.