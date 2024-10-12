На Сельме собираются построить два административных здания

Второе административное здание разместят по соседству — на участке с кадастровым номером 39:15:130712:8983 на улице Челнокова, 31Б. На аналогичной по площади территории также проведут благоустройство и организуют парковочные места. Проект компенсационного озеленения готовили по заказу компании «КТСтрой» Игоря Крупицкого (ранее организацией руководил Турецкий). На участке намерены вырубить три дерева. Взамен высадят столько же новых растений.