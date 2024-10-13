Заказчик «сиротских гетто» в Малой Топке обязан устранить недостатки в домах

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Контракт на строительство трёх многоквартирных домов был заключён минимущества в 2014 году. Дома построили моментально, но уже в 2015 году получившие в них квартиры сироты стали жаловаться на строительные недостатки. С застройщиков вели претензионные работы, но он так ничего и не устранил, а потом компания и вовсе обанкротилась.
Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании заказчика трёх домов (а это минимущества Иркутской области) устранить недостатки. Иркутский районный суд жалобу отклонил, а вот Иркутский областной суд не согласился с этим решением и удовлетворил иск в полном объёме.