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Заказчик «сиротских гетто» в Малой Топке обязан устранить недостатки в домах

Суд обязал заказчика многоквартирных домов, построенных для детей-сирот в посёлке Малая Топка под Иркутском, устранить все недостатки.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Контракт на строительство трёх многоквартирных домов был заключён минимущества в 2014 году. Дома построили моментально, но уже в 2015 году получившие в них квартиры сироты стали жаловаться на строительные недостатки. С застройщиков вели претензионные работы, но он так ничего и не устранил, а потом компания и вовсе обанкротилась.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании заказчика трёх домов (а это минимущества Иркутской области) устранить недостатки. Иркутский районный суд жалобу отклонил, а вот Иркутский областной суд не согласился с этим решением и удовлетворил иск в полном объёме.

строительство