Более 13 млрд рублей инвестируют в нижегородское птицеводство до 2027 года

Так, инвестиционная программа агрохолдинга включает в себя строительство 2-х крупных комплексов из 40 цехов. Там планируется выращивать цыпленка-бройлера. Кроме того, в рамках проекта начнется возведение птицекомплекса по производству товарного яйца (мощностью 650 млн штук в год), будет модернизирован убойный цех.