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Более 13 млрд рублей инвестируют в нижегородское птицеводство до 2027 года

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, агрохолдинг «Русское поле» планирует инвестировать в развитие птицеводства региона более 13 млрд рублей до 2027 года.

Соответствующее соглашение было подписано на Всероссийской выставке «Золотая осень-2024» в Москве.

Так, инвестиционная программа агрохолдинга включает в себя строительство 2-х крупных комплексов из 40 цехов. Там планируется выращивать цыпленка-бройлера. Кроме того, в рамках проекта начнется возведение птицекомплекса по производству товарного яйца (мощностью 650 млн штук в год), будет модернизирован убойный цех.

«Это сложные, масштабные проекты, реализация которых внесет существенный вклад в продовольственную безопасность не только нашего, но и других регионов России», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова, на инвестиционный проект также распространится федеральная льготная программа кредитования. При таких условиях ставка составит 5,5%.

«Также для птицеводческих предприятий предусмотрено возмещение 25 процентов от понесенных затрат на строительство репродукторов»- добавил Николай Денисов.

Напомним что, порядка 500 млн рублей вложат в модернизацию нижегородского молочного завода.

Замгубернатора региона Андрей Саносян и генеральный директор ООО «Управляющая компания “Шахунское молоко” Александр Маликов подписании соглашение о новом инвестпроекте по переработке молока на территории приволжской столицы.