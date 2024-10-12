Лукашенко призвал развивать выращивание винограда в Гомельской области

«Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами», — сказал Лукашенко в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области.
Лукашенко добавил, что, по его мнению, в этом и должна заключаться особенность Гомельской области: она должна производить продукцию, на которую есть спрос, но которую другие регионы Белоруссии из-за природных условий произвести не могут.