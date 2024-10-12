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Лукашенко призвал развивать выращивание винограда в Гомельской области

МИНСК, 12 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гомельской области на юге республики следует развивать выращивание винограда, персиков и арбузов. Слова главы государства приводит агентство Белта.

Источник: © РИА Новости

«Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами», — сказал Лукашенко в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области.

Лукашенко добавил, что, по его мнению, в этом и должна заключаться особенность Гомельской области: она должна производить продукцию, на которую есть спрос, но которую другие регионы Белоруссии из-за природных условий произвести не могут.

Лукашенко Александр
экономика
сельское хозяйство