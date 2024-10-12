Петербург украсят к Новому году за 250 миллионов рублей

Крупным улицам во всех районах, как и в прошлые годы, достанутся украшения для опор освещения, гирлянды-растяжки над дорогами, подсветки для фонтанов, изображающие струи, многочисленные гирлянды для деревьев, светящиеся фигуры елок. К оформлению некоторых столбов подошли с креативом. Ангелок и еловая ветвь, сова, избушка, колокольчик украсят Колпинский район, а хоккеисты из мультфильма «Шайбу, шайбу!» «выедут» на опоры освещения на Российском проспекте. Об этом пишет «Комсомольская правда».