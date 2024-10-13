Нацбанк Беларуси сохранил курс доллара и курс евро на 13 октября

В Национальном банке назвали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 13 октября 2024 года, воскресенье. В итоге курсы доллара, евро и российского рубля в воскресенье остались на том же уровне, что и перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 13 октября, Нацбанк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3011 белорусского рубля, 1 евро — 3,6095 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4205 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу и субботу, 11 и 12 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались на прежнем уровне.
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко хочет создать образцовую «мини-Беларусь» в одном из районов страны.