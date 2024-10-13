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Путин: объемы урожая зерна говорят об устойчивости российского АПК

За прошедшие 10 лет производство аграрной продукции у нас увеличилось более чем на 30%.
Источник: Аргументы и факты

Российские аграрии ежегодно собирают свыше 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропрома. В целом производство аграрной продукции за последние 10 лет увеличилось более чем на 30%, заявил президент РФ Владимир Путин.

«За прошедшие 10 лет производство аграрной продукции у нас увеличилось более чем на 30%. В пищевой индустрии — рост более 40%. Сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 миллионов тонн», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин поздравил сотрудников агропромышленного сектора России с их профессиональным торжеством, подчеркнув их роль в упрочении независимости страны. Президент выразил признательность работникам этой сферы за их труд.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что в России зафиксированы рекордные показатели урожая в отрасли сельского хозяйства.