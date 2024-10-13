В Татарстане за пять лет построили 82 молочные фермы

В Татарстане за пять лет построили 82 молочных комплекса и фермы, их общая вместимость рассчитана на 51,4 тысячи коров. В прошлом году в республике появилось 19 молочных комплексов на 10 тысяч коров. Об этом сообщили в Минсельхозпроде РТ.