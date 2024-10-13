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В Татарстане за пять лет построили 82 молочные фермы

Их общая вместимость рассчитана на 51,4 тысячи коров.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане за пять лет построили 82 молочных комплекса и фермы, их общая вместимость рассчитана на 51,4 тысячи коров. В прошлом году в республике появилось 19 молочных комплексов на 10 тысяч коров. Об этом сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В 2024 году новые молочные комплексы появились Елабужском, Сабинском, Кайбицком, Бавлинском, Рыбно-Слободском, Бугульминском, Кукморском, и Актанышском районах. Они рассчитана на 6,2 тысячи коров. До конца текущего года будет запущено еще 15 ферм почти на 13 тысяч голов.

Ранее мы сообщали, что молочные фермы в Татарстане потеряли 1 млрд рублей из-за бруцеллеза.

сельское хозяйство