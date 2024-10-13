Стало известно о лишении лицензии завода крупнейшего производителя водки

В межрегиональном управлении Росприроднадзора подсчитали, что ущерб реке Чугунка от деятельности спиртзавода составил более 738 тысяч рублей. Также спиртзавод оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты.