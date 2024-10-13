В Башкирии для обслуживания ипотеки доход семьи должен быть 80 тысяч рублей

Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что заёмщику относительно комфортно платить ипотеку, если ежемесячный платёж не превышает ⅓ от дохода семьи.