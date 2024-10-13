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В Башкирии для обслуживания ипотеки доход семьи должен быть 80 тысяч рублей

В Башкирии семья сможет спокойно платить ипотеку, если доход её членов составит 79,6 тыс. рублей, по данным Нацбюро кредитных историй на 1 августа.

Источник: Башинформ

Эта сумма снизилась на 9,2% по сравнению с уровнем на 1 января — 87,7 тыс. рублей.

Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что заёмщику относительно комфортно платить ипотеку, если ежемесячный платёж не превышает ⅓ от дохода семьи.

По данным ОКБ за август, в среднем жители Башкирии занимали на покупку жилья 3,5 млн рублей. Средний срок ипотечного кредита составлял 23 года, а льготной ипотеки — 27,5 лет.

экономика
ипотека
недвижимость