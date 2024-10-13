В Башкирии для обслуживания ипотеки доход семьи должен быть 80 тысяч рублей

Эта сумма снизилась на 9,2% по сравнению с уровнем на 1 января — 87,7 тыс. рублей.
Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что заёмщику относительно комфортно платить ипотеку, если ежемесячный платёж не превышает ⅓ от дохода семьи.
По данным ОКБ за август, в среднем жители Башкирии занимали на покупку жилья 3,5 млн рублей. Средний срок ипотечного кредита составлял 23 года, а льготной ипотеки — 27,5 лет.