В Молдове сахар на 50% дороже, чем в Европе

В обращении авторы указывают, что цена на сахар в Республике Молдова для промышленного и оптового сегмента является самой высокой на европейском континенте (800 евро без НДС в Молдове, 500 евро без НДС в Польше, 420 евро без НДС в Украине).
«В таких условиях себестоимость продукции пищевой промышленности резко возросла, серьезно повлияв на конкурентный потенциал отечественной продукции на рынке ЕС. При этом внутренний потребитель в Республике Молдова вынужден платить за килограмм сахара более чем на 50% больше, чем граждане стран ЕС».
По подсчетам предпринимателей, на данный момент цена сахара из ЕС, включая транспортировку, финансирование и НДС, не должна превышать 13 леев за килограмм, в том числе и НДС (480 евро экспортная цена + 100 евро транспортировка) + 8% НДС. То есть 626 евро, включая НДС, что эквивалентно 12 308 леев/т.
Данная ситуация «является следствием протекционистской политики, унаследованной на молдавском рынке сахара», уверены предприниматели. Они считают, что проблема также в доминировании на рынке двух производителей, которые «тотально контролируют рынок посредством производства, продажи, распределения и освоения имеющихся тарифных квот».
Из-за высоких цен на сахар продукция многих молдавских предприятий оказывается не конкурентоспособной на внешних рынках. В себестоимости кондитерских изделий его доля составляет до 45%, мороженого — 25%, напитков — 12%, джемов — до 50%.