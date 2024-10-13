"Ъ": основатель банка "СБС-Агро" Смоленский умер на 71-м году жизни

Как утверждало издание, акционерами банков ОВК стали четыре практически не имеющих капитала ЗАО, зарегистрированных в Москве, которые провели эмиссию и продали акции четырем оффшорам на Кипре. Таким образом были перекачены активы из «СБС-Агро», а его иностранные кредиторы лишились более $1 млрд. Как писал Хиггинс, Смоленский тогда заявил, что они заслуживают лишь «от мертвого осла уши». Сам же банкир опровергал эту информацию в интервью газете «Ведомости». Смоленский утверждал, что встречался с кредиторами в Лондоне, чтобы обговорить условия мирного соглашения. На встречу он якобы привез два варианта этого соглашения и убеждал кредиторов, что отказ от него приведет к тому, что они «получат от мертвого осла уши» в результате неверной оценки финансовых возможностей «СБС-Агро». Однако журналист, по мнению банкира, не так его понял.