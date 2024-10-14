Нацбанк Беларуси резко снизил курс доллара и евро на 14 октября после выходных

В сравнении с курсами валют, которые действовали перед выходными в пятницу, 11 октября, а также на выходных в субботу и воскресенье, 12 и 13 октября, курс доллара и курс евро понижены, а курс российского рубля поднят. Больше всего при этом изменился курс европейской валюты.