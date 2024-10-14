Нацбанк Беларуси резко снизил курс доллара и евро на 14 октября после выходных

Национальным банком определены курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 14 октября 2024 года, понедельник. Так, после выходных курс доллара и курс евро заметно снизились, а курс российского рубля, наоборот, подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 14 октября, Нацбанк утвердил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2832 белорусского рубля, 1 евро — 3,5909 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4262 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали перед выходными в пятницу, 11 октября, а также на выходных в субботу и воскресенье, 12 и 13 октября, курс доллара и курс евро понижены, а курс российского рубля поднят. Больше всего при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении валютные значения на 14 октября, понедельник, скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США потерял 0,0179 белрубля, курс 1 евро понижен на 0,0186 белрубля, а курс 100 российских рублей увеличен на 0,0057 белрубля.
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