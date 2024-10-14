Аренда квартир в Челябинске стала обходиться дешевле

Такие результаты исследования компании «Циан. Аналитика», опубликованные изданием «Коммерсант». В Челябинске средняя стоимость однокомнатной квартиры в октябре оказалась на уровне в 26,6 тыс. рублей в месяц. С сентября она ушла вниз на тысячу рублей или 4%. Что касается двухкомнатных квартир, то их средняя стоимость в Челябинске в октябре равна 35,6 тыс. рублей. За месяц она ушла вниз на три тысячи рублей или 8%.