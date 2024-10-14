Стабильность — признак мастерства? В новостройке Владивостока лифт ломается каждую неделю

Прошло уже больше шести месяцев с момента сдачи ЖК по улице Карбышева в эксплуатацию. По словам жителей ЖК, лифты в доме работают через день, стабильно 2−3 раза в неделю в них застревают люди. Сейчас, как сообщили жители, на весь дом работает всего один грузовой лифт, при том, что в 24-этажном ЖК их установлено восемь.