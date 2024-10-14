Стабильность — признак мастерства? В новостройке Владивостока лифт ломается каждую неделю

Жители дома по улице Карбышева жалуются на застройщика. По словам жителей, при строительстве дома заменили качественные лифты на эконом сегмент, а во время строительства дома их эксплуатировали и сломали рабочие. В итоге лифты, по словам жителей, в доме выходят из строя стабильно два-три раза в неделю. Корр. ИА PrimaMedia выяснил, как проверяют лифты в многоквартирных домах Владивостока, и сколько из них нуждаются в срочной замене.
Прошло уже больше шести месяцев с момента сдачи ЖК по улице Карбышева в эксплуатацию. По словам жителей ЖК, лифты в доме работают через день, стабильно 2−3 раза в неделю в них застревают люди. Сейчас, как сообщили жители, на весь дом работает всего один грузовой лифт, при том, что в 24-этажном ЖК их установлено восемь.
«В доме более 550 квартир. Основная часть людей делает ремонт, и нет возможности нормально поднять строительные материалы и прочее, т.к. утром лифт может работать, а через час уже нет. Также в доме проживает большое количество людей разного возраста — дети и пожилые люди, которым подняться до верхних этажей не всегда представляется возможным», — поделилась одна из жительниц ЖК.
Корр. ИА PrimaMedia обратился в администрацию Владивостока за комментарием. В мэрии рассказали об общем состоянии лифтов в многоквартирных домах города.
«Мониторинг технического состояния МКД проводится лицом, ответственным за управление этим МКД (товариществом собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией). Данные отражаются в акте осмотра. Реестр актов осмотра МКД с целью актуализации ежегодно в срок до 10 марта направляется в адрес регионального оператора для дальнейшего рассмотрения», — объяснил заместитель главы администрации Константин Стоценко.
Фондом капитального ремонта проведен анализ результатов реализации мероприятий в части капремонта лифтового оборудования. По данным организации 529 лифтов в 155 домах Владивостока отработали назначенный срок службы. До февраля 2025 года свое время отслужат еще 29 подъемников в 10 домах. В 2024 году по причине превышения срока службы лифтовое оборудование в домах Владивостока остановлено не было.
Также корр. ИА PrimaMedia обратился в Фонд капитального ремонта за подробной информацией о состоянии лифтов в МКД Владивостока. В организации сообщили, что в 2024 году будет заменено 106 лифтов в 45 многоквартирных домах. На большинстве объектов работа уже ведётся, в октябре начнут проходить первые приёмки.
Напомним, основной проблемой в области лифтового хозяйства во Владивостоке является значительное количество подъемников, отработавших свой нормативный срок службы. После технического переосвидетельствования лифт эксплуатируется дальше. Потом еще и еще, пока не начинает серьезно «шалить», как, к примеру, на Нейбута, где чуть не погибла собака, а еще раньше лифт пролетел вниз три этажа, заставив изрядно понервничать пассажиров.