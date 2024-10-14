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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с предоставлением сиротам жилья в Омске

После обращения омичей в СК РФ ситуацию с предоставлением жилья в Омской области взял на контроль Александр Бастрыкин
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в СК РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял под контроль вопрос с предоставлением жилья детям-сиротам в Омской области. Соответствующее сообщение появилось в новостной ленте на сайте ведомства. Ведомство затребовало доклад по обращению о нарушении жилищных прав сирот в регионе. Также Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Омской области Батищеву В. В. изучить все факты обращения, направленные омичами в генпрокуратуру.

Напомним, что 80 сирот из Омска обратились к Александру Бастрыкину с жалобой на невозможность получить положенное им по закону жилье. Они пожаловались на длительные очереди, отписки чиновников и необоснованные отказы в выдаче жилищных сертификатов.

Проблема заключается в новых правилах, требующих от сирот с семьями дохода не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Это лишает возможности получить сертификат многих, в том числе матерей в декрете.

Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сироты требуют изменений в законодательство, чтобы доход рассчитывался по сумме дохода всех членов семьи, а не только сироты. В тексте приведены истории трех сирот, которые годами не могут получить жилье, вынуждены снимать квартиры за свои деньги и сталкиваются с бюрократическими барьерами.

СК