Бастрыкин взял на контроль ситуацию с предоставлением сиротам жилья в Омске

Сегодня в СК РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял под контроль вопрос с предоставлением жилья детям-сиротам в Омской области. Соответствующее сообщение появилось в новостной ленте на сайте ведомства. Ведомство затребовало доклад по обращению о нарушении жилищных прав сирот в регионе. Также Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Омской области Батищеву В. В. изучить все факты обращения, направленные омичами в генпрокуратуру.