В 2024 году хабаровчане заплатят налоги на прибыль по вкладам

В 2024 году жители Хабаровского края, как и все остальные россияне, должны будут заплатить новый налог на прибыль по вкладам: он применяется, если доходы по вкладу в 2023 году превысили 150 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Налог (13%) будет начислен на сумму, превышающую необлагаемые налогом 150 тысяч рублей.
Налоговые уведомления за 2023 год россияне, владеющие квартирами, автомобилями, дачами, гаражами и земельными участками получат до 20 октября. Налоги нужно заплатить до 2 декабря.
При несвоевременной оплате налога за каждый день просрочки начисляется пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка. За неуплату предусмотрен штраф — 20% от суммы налога, а если он не оплачен умышленно, то вдвое больше. При неоплате от шести месяцев может быть вынесен судебный приказ. Если долг более 30 тысяч рублей, то должнику запретят сделки с недвижимостью и выезд за границу. Платить имущественный налог не нужно за жилье, машиноместо или мастерскую, если они не используются в предпринимательской деятельности и их стоимость не превышает 300 млн рублей. Кроме того, от оплаты налога освобожден ряд категорий граждан. С 2024 года в них входят участники специальной военной операции и члены их семей.