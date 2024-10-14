В 2024 году хабаровчане заплатят налоги на прибыль по вкладам

При несвоевременной оплате налога за каждый день просрочки начисляется пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка. За неуплату предусмотрен штраф — 20% от суммы налога, а если он не оплачен умышленно, то вдвое больше. При неоплате от шести месяцев может быть вынесен судебный приказ. Если долг более 30 тысяч рублей, то должнику запретят сделки с недвижимостью и выезд за границу. Платить имущественный налог не нужно за жилье, машиноместо или мастерскую, если они не используются в предпринимательской деятельности и их стоимость не превышает 300 млн рублей. Кроме того, от оплаты налога освобожден ряд категорий граждан. С 2024 года в них входят участники специальной военной операции и члены их семей.