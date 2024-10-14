Корейский Сокчо возобновил отправку иномарок в Центральную Азию через Владивосток: как отразится на приморском бизнесе

«Компания, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что ранее в Сокчо было доставлено 525 подержанных авто из Японии», — рассказали в дипведомстве.
В субботу, 12 октября, иномарки прибыли во Владивосток. Конечным пунктом назначения является Кыргызстан, и до конца месяца планируется отправить ещё 45 автомобилей.
Прежде Сокчо считался важной базой для перевалки подержанных авто на восточном побережье. В 2003 году он начал с 33 машин, а в 2013 году достиг пика, обработав более 28 тысяч автомобилей. Однако впоследствии произошел резкий спад из-за различных факторов.
Приморский рынок привозных иномарок на новшество пока не отреагировал, и оценивать влияние пока рано. Об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказал Роман Иванушко — глава занимающейся ввозом автомобилей компании «Автопотенциал-ДВ».
«Для ответа на этот вопрос нужно время. Пока непонятно, как это может повлиять на местный рынок. Кому это будет выгодно? Если правительству нашему, значит, он на этом и будет зарабатывать. У нас какой рынок — Япония, Корея, Китай. Из Китая ввоз увеличился, да, с левым рулем — они как шли, так и идут», — поделился Роман Иванушко.
Ранее сообщалось, что Владивостокская таможня опубликовала разъяснение касательно повышения утилизационного сбора на ввозимые из-за границы автомобили. В ведомстве уточнили, кого не коснется изменение тарифа.