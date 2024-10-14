Корейский Сокчо возобновил отправку иномарок в Центральную Азию через Владивосток: как отразится на приморском бизнесе

«Для ответа на этот вопрос нужно время. Пока непонятно, как это может повлиять на местный рынок. Кому это будет выгодно? Если правительству нашему, значит, он на этом и будет зарабатывать. У нас какой рынок — Япония, Корея, Китай. Из Китая ввоз увеличился, да, с левым рулем — они как шли, так и идут», — поделился Роман Иванушко.