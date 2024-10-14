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В Приморье начался отопительный сезон

Почти 100 жилых домов в северных муниципалитетах Приморского края получили тепло.

Источник: AP 2023

Как сообщает пресс-служба минЖКХ региона, на утро пятницы, 11 октября, запущено 57 котельных, которые подают тепло в 136 социально значимых объекта и 93 жилых дома.

«Социальные учреждения подключают к теплу в Арсеньеве, Артеме, Анучинском, Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Пограничном, Пожарском, Тернейском и Яковлевских округах», — пояснили в ведомстве.

Началась подача отопления и в жилой фонд в Пожарском, Ольгинском и Тернейском округах. Так, в Ольгинском округе все 43 жилых дома, подключенных к центральному отоплению, получают тепло.

В минЖКХ напомнили, что решение о старте отопительного сезона принимают главы муниципалитетов исходя из погодных условий. Основным критерием начала подачи тепла является температура воздуха на улице — в течение трех суток в пределах 8 градусов.

«Традиционно отопительный сезон начался 1 октября с северных территорий. С середины октября начнется массовое подключение потребителей — к концу месяца батареи станут горячими у всех потребителей», — добавили специалисты.

ЖКХ