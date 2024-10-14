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Турпоток в Приморье из Китая превысил допандемийные показатели

За девять месяцев 2024 года Приморье посетило 356 тысяч туристов из КНР, что почти в 1,6 раза больше, чем до пандемии. Из них около 226 тысяч — по безвизовому режиму.

За девять месяцев 2024 года Приморье посетило 356 тысяч туристов из КНР, что почти в 1,6 раза больше, чем до пандемии. Из них около 226 тысяч — по безвизовому режиму.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства туризма, турпоток из Китая в Приморье стабильно показывает положительную динамику. В этом году китайские гости посещали регион не только с приграничных территорий, но и из южных провинций. Наибольший спрос на туры во Владивосток пришелся на июль и август: это 48,5% от показателей всех безвизовых поездок с начала года.

«Мы видим, что турпоток из Китая не только вернулся к уровням, предшествующим пандемии, но и обогнал показатель аналогичного периода 2019 года почти в 1,6 раза. Этому способствует увеличение числа рейсов между Владивостоком и городами КНР. Посещение Приморья по визам открывает перед китайскими туристами больше возможностей: например, выбрать для себя более интересные туристические маршруты. Хороший сервис, качественные услуги и безопасность учитываются китайскими туристами из южных провинций, которые считаются более платежеспособными. У них есть интерес к ярким событийным мероприятиям, хорошей развлекательной программе, увлекательным активностям и гастрономии», — отметила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

В ведомстве добавили, что конец высокого экскурсионного сезона поддерживает начало сезона деловой активности. Так как у Приморья и провинций КНР большой перечень встреч на уровне делегаций субъектов, обменов в области спорта и культуры, то доля поездок с деловыми целями будет существенно расти.

туризм и отдых