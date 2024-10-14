Турпоток в Приморье из Китая превысил допандемийные показатели

«Мы видим, что турпоток из Китая не только вернулся к уровням, предшествующим пандемии, но и обогнал показатель аналогичного периода 2019 года почти в 1,6 раза. Этому способствует увеличение числа рейсов между Владивостоком и городами КНР. Посещение Приморья по визам открывает перед китайскими туристами больше возможностей: например, выбрать для себя более интересные туристические маршруты. Хороший сервис, качественные услуги и безопасность учитываются китайскими туристами из южных провинций, которые считаются более платежеспособными. У них есть интерес к ярким событийным мероприятиям, хорошей развлекательной программе, увлекательным активностям и гастрономии», — отметила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.