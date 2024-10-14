В аэропорту Уральска вводят режим открытого неба

Также отметили, что после обращений жителей Уральска расписание выполнения авиарейсов было перепланировано с ночного на дневное и вечернее время. В настоящее время регулярные рейсы в/из Уральска выполняют по пяти внутренним (Астана, Алматы, Туркестан, Атырау, Актау) и одному международному направлению (Франкфурт). Общая частота — 32 рейса в неделю.