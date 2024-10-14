В аэропорту Уральска вводят режим открытого неба

Министр транспорта Марат Карабаев подписал документ о введении в аэропорту Уральска режима «открытое небо». Это делается для исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева о расширении географии полетов и увеличении количества международных рейсов, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.
Теперь в Казахстане в 15 аэропортах действует режим «открытое небо»: в Астане, Алматы, Шымкенте, Актау, Актобе, Караганды, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Кокшетау, Таразе, Петропавловске, Семее, Туркестане, Костанае и Уральске. Этот режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха». Полеты с пятой степенью «свободы воздуха» подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран.
«Внедрение режима “открытое небо” в Уральске способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности города».
Также отметили, что после обращений жителей Уральска расписание выполнения авиарейсов было перепланировано с ночного на дневное и вечернее время. В настоящее время регулярные рейсы в/из Уральска выполняют по пяти внутренним (Астана, Алматы, Туркестан, Атырау, Актау) и одному международному направлению (Франкфурт). Общая частота — 32 рейса в неделю.