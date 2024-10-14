В Узбекистане ужесточили условия для туркомпаний, которые организуют умру

Правительство Узбекистана приняло постановление о дальнейшем совершенствовании мер, связанных с организацией и проведением малого паломничества (умры). Новые правила содержат строгие требования к туристическим компаниям, занимающимся этой деятельностью, с целью повысить качество обслуживания и предотвратить незаконные действия.