В Узбекистане ужесточили условия для туркомпаний, которые организуют умру

Основные изменения и требования
Согласно новым условиям, для получения лицензии туристические компании должны соблюдать следующие требования:
- Назначение руководителя группы: Туркомпании обязаны назначать специалиста с религиозными знаниями и навыками на основании договора с Управлением мусульман Узбекистана.
- Наличие квалифицированных сотрудников: В штате компании должен быть как минимум один специалист — выпускник учебного заведения религиозного направления или Международной исламской академии Узбекистана.
- Запрет на обслуживание несовершеннолетних: Компании не имеют права предоставлять услуги паломничества гражданам младше 18 лет.
- Финансовые гарантии: Туроператоры должны зарезервировать 1 миллион долларов в специальном фонде «Зиёрат» для обеспечения надежности своей деятельности.
- Отказ от посредников: Компании обязаны работать без привлечения туроператоров и турагентов для организации поездок.
- Оформление только визы «Умра»: Паломникам можно оформлять исключительно визу категории «Умра» для поездки в Саудовскую Аравию. Использование других видов виз для паломничества считается незаконной деятельностью.
В Комитете по делам религий отметили, что ужесточение условий направлено на предотвращение случаев мошенничества и несанкционированной деятельности, связанных с организацией умры.
Эти меры направлены на обеспечение безопасности паломников, повышение уровня профессионализма в обслуживании и соблюдение религиозных норм. Ожидается, что новые правила повысят прозрачность процесса организации паломничества и исключат возможные злоупотребления со стороны недобросовестных компаний.
Напомним, что с 5 октября деятельность по организации умры стала лицензируемой. С этого момента все компании, предоставляющие услуги по организации малого паломничества, обязаны получать специальную лицензию.