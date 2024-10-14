Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане ужесточили условия для туркомпаний, которые организуют умру

Правительство Узбекистана приняло постановление о дальнейшем совершенствовании мер, связанных с организацией и проведением малого паломничества (умры). Новые правила содержат строгие требования к туристическим компаниям, занимающимся этой деятельностью, с целью повысить качество обслуживания и предотвратить незаконные действия.

Источник: Vaib.Uz

Основные изменения и требования

Согласно новым условиям, для получения лицензии туристические компании должны соблюдать следующие требования:

  • Назначение руководителя группы: Туркомпании обязаны назначать специалиста с религиозными знаниями и навыками на основании договора с Управлением мусульман Узбекистана.
  • Наличие квалифицированных сотрудников: В штате компании должен быть как минимум один специалист — выпускник учебного заведения религиозного направления или Международной исламской академии Узбекистана.
  • Запрет на обслуживание несовершеннолетних: Компании не имеют права предоставлять услуги паломничества гражданам младше 18 лет.
  • Финансовые гарантии: Туроператоры должны зарезервировать 1 миллион долларов в специальном фонде «Зиёрат» для обеспечения надежности своей деятельности.
  • Отказ от посредников: Компании обязаны работать без привлечения туроператоров и турагентов для организации поездок.
  • Оформление только визы «Умра»: Паломникам можно оформлять исключительно визу категории «Умра» для поездки в Саудовскую Аравию. Использование других видов виз для паломничества считается незаконной деятельностью.

В Комитете по делам религий отметили, что ужесточение условий направлено на предотвращение случаев мошенничества и несанкционированной деятельности, связанных с организацией умры.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности паломников, повышение уровня профессионализма в обслуживании и соблюдение религиозных норм. Ожидается, что новые правила повысят прозрачность процесса организации паломничества и исключат возможные злоупотребления со стороны недобросовестных компаний.

Напомним, что с 5 октября деятельность по организации умры стала лицензируемой. С этого момента все компании, предоставляющие услуги по организации малого паломничества, обязаны получать специальную лицензию.

туризм и отдых