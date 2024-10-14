В Братске завершается первый этап реконструкции аэропорта

О проводимых работах рассказал управляющий директор аэропорта Братска Сергей Корытов и представители-компании подрядчика. Он идет в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».
«Международный аэропорт города Братска является аэропортом федерального значения, имеет важное социальное значение для авиатранспортного сообщения с отдаленными территориями Иркутской области, а также является запасным аэродромом для аэропорта Иркутска. Реконструкция аэропортового комплекса позволит в будущем принимать больше воздушных судов, привлечь новые авиакомпании и расширить географию полетов», — сказала Ольга Золоторева.
Реконструкция началась в 2023 году. Подрядная организация провела реконструкцию участка магистральной рулежной дорожки, завершила обустройство нового перрона аэропорта, вынос сетей связи, монтаж оборудования очистных сооружений. Идет подготовка к сдаче в эксплуатацию трансформаторной подстанции. Продолжается строительство здания аварийно-спасательной службы. Начаты предварительные работы второго этапа реконструкции. Он предусматривает обустройство рулежных дорожек, расширение искусственной взлетно-посадочной полосы, замену светосигнального оборудования. Владелец аэропорта планирует строительство современного здания аэровокзала.
Сейчас проект на стадии согласования, уточняет пресс-служба облправительства. В августе на парковке аэропорта Братск оборудован остановочный пункт, на площади изменена схема движения и нанесена новая разметка. С 15 октября в аэропорт начнет заезжать межмуниципальный маршрут № 819 «Братск (автостанция) — Усть-Илимск (кассовый центр)» при следовании как из города Братска, который является опорным населенным пунктом Иркутской области, в сторону города Усть-Илимска, так и в обратном направлении.