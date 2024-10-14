В Братске завершается первый этап реконструкции аэропорта

Сейчас проект на стадии согласования, уточняет пресс-служба облправительства. В августе на парковке аэропорта Братск оборудован остановочный пункт, на площади изменена схема движения и нанесена новая разметка. С 15 октября в аэропорт начнет заезжать межмуниципальный маршрут № 819 «Братск (автостанция) — Усть-Илимск (кассовый центр)» при следовании как из города Братска, который является опорным населенным пунктом Иркутской области, в сторону города Усть-Илимска, так и в обратном направлении.