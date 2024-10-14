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В Челябинске перестанут ходить пять садовых автобусов

Со вторника, 15 октября, в Челябинске в связи с окончанием дачного сезона перестанут ходить пять садовых автобусов. Об этом предупредили в МУП «Служба организации движения».

Источник: Pchela.News

До весны прекращается работа следующих маршрутов:

  • № 55с «Мамина — станция Межозёрная» (по улице Комарова);
  • № 57с «Мамина — станция Межозёрная» (по улице Хохрякова);
  • № 67с «Областная больница — Сад Вишнёвый»;
  • № 90с «ЖД Вокзал — Сад Кристалл»;
  • № 93с «ДК Строителей — сад Авиатор-2».

Челябинцев просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании своих поездок.

Напомним, ранее в Челябинске запустили новый автобус № 76. Он соединил микрорайон Чурилово с ЧЭМК, на нём можно добраться до филиалов детской больницы № 1.