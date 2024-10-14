В Челябинске перестанут ходить пять садовых автобусов

До весны прекращается работа следующих маршрутов:
- № 55с «Мамина — станция Межозёрная» (по улице Комарова);
- № 57с «Мамина — станция Межозёрная» (по улице Хохрякова);
- № 67с «Областная больница — Сад Вишнёвый»;
- № 90с «ЖД Вокзал — Сад Кристалл»;
- № 93с «ДК Строителей — сад Авиатор-2».
Челябинцев просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании своих поездок.
Напомним, ранее в Челябинске запустили новый автобус № 76. Он соединил микрорайон Чурилово с ЧЭМК, на нём можно добраться до филиалов детской больницы № 1.