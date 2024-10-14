В правила реализации лекарственных средств внесены изменения

Также говорится, что в торговом зале аптеки, в зоне обслуживания населения аптечного пункта на витрину выставляются лекарственные средства, реализуемые без рецепта врача. Не допускается размещение на витрине лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску.