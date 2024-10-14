ЕАБР: инфляция в Беларуси по итогам года составит 6%

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Инфляция в Беларуси в сентябре замедлилась и составила 6%, после 6,1% в августе, сообщили специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР) в очередном обзоре.
По информации банка, динамика изменения цен на компоненты потребительской корзины была в стране разнонаправленной.
В частности, инфляция непродовольственных товаров замедлилась до 4,2% в сентябре после 4,4% в августе. Ощутимо сократились темпы роста цен и в сфере услуг, в основном на услуги гостиниц, кафе и ресторанов — 5,6% в сентябре после 6% в августе.
Однако, как отметили аналитики ЕАБР, продолжается ускорение роста цен на продовольственные товары. Инфляция на эти товары в сентябре составила 6,3%, а в августе была 6,1%.
«Драйвером роста цен на продовольствие стали молочные продукты, из-за устойчивого повышения стоимости кормов на мировых рынках», — пояснили в банке.
По прогнозам ЕАБР, инфляция в республике сохранится вблизи целевого ориентира и по итогам года составит 6%.