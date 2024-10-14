ЕАБР: инфляция в Беларуси по итогам года составит 6%

В частности, инфляция непродовольственных товаров замедлилась до 4,2% в сентябре после 4,4% в августе. Ощутимо сократились темпы роста цен и в сфере услуг, в основном на услуги гостиниц, кафе и ресторанов — 5,6% в сентябре после 6% в августе.