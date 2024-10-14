«Помогайки» под прицелом приморских властей: как борются с незаконной деятельностью на границе КНР

В Приморье разработаны решения по снижению влияния «помогаек» (человек, который за плату помогает выбирать и закупать товар за границей, а потом перевозить его в страну заказчика) на заторы на погранпереходах в Китай и Приморье. Руководители ведомств и органов обсудили план действий, направленных на улучшение обстановки в пунктах пропуска, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».