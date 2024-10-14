«Помогайки» под прицелом приморских властей: как борются с незаконной деятельностью на границе КНР

В Приморье разработаны решения по снижению влияния «помогаек» (человек, который за плату помогает выбирать и закупать товар за границей, а потом перевозить его в страну заказчика) на заторы на погранпереходах в Китай и Приморье. Руководители ведомств и органов обсудили план действий, направленных на улучшение обстановки в пунктах пропуска, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Туристам, которые хотят пересечь границу между Китаем и Приморьем, с каждым годом все труднее переждать огромную очередь. Часто этот «затор» провоцируют так называемые «помогайки», которые под видом товаров для личного пользования, провозят через приграничные переходы большие объемы различного груза. Сотрудникам таможен приходится досконально проверять каждую коробку на наличие запрещенных вещей.
«Важно рассказать населению о неблагоприятных последствиях участия в этой деятельности в виде административной, а в ряде случаев и уголовной ответственности», — отметил Валерий Исаченко.
Как уточнили в департаменте по координации правоохранительной деятельности, если принять все вышеперечисленные меры, то ситуация с «помогайками» разрешится, а это в свою очередь исключит задержку на погранпереходах в Китай и Приморье.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, каково это — быть помогайкой. Своими историями поделились предприимчивые приморцы.