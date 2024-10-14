ГК «Титан» увеличила свою долю производства ИПС до 55%

«Построив самую крупную установку по выпуску ИПС в России, ГК “Титан” реализовала важный импортозамещающий проект, который позволил существенно снизить зависимость внутреннего рынка от внешних поставок, используя при этом 100% российскую сырьевую базу. Наша цель — полностью заместить на российском рынке дефицитные импортные продукты мало- и среднетоннажной химии высокого передела».