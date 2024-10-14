ГК «Титан» увеличила свою долю производства ИПС до 55%

Рост объясняется сезонностью спроса, в том числе на товары автохимии — незамерзающие и прочие специальные автомобильные жидкости.
Доля продаж компании по этому продукту выросла с 17% до 36%, что еще раз подтверждает ведущие позиции ГК «Титан» в России по этим показателям.
Компания впервые запустила производство изопропилового спирта из ацетона собственного производства в 2021 году. Данный продукт превосходит импортный аналог по целому ряду характеристик, что позволило всего за три года существенно нарастить его производство, обеспечив российские предприятия высококачественным сырьем.
Алексей Данилов, заместитель генерального директора по производству ГК «Титан»:
«Построив самую крупную установку по выпуску ИПС в России, ГК “Титан” реализовала важный импортозамещающий проект, который позволил существенно снизить зависимость внутреннего рынка от внешних поставок, используя при этом 100% российскую сырьевую базу. Наша цель — полностью заместить на российском рынке дефицитные импортные продукты мало- и среднетоннажной химии высокого передела».