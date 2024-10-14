В бывшем омском «Летуре» откроют пельменную

На месте хинкальной в бывшем здании «Летура» откроют пельменную «Богатство Сибири». Как сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель», на этом месте уже появились соответствующие баннеры.
В настоящее время в помещении проводится ремонт. Вход в новое заведение будет со стороны улицы Карла Либкнехта.
Ранее стало известно, что в городе завершили ликвидацию ООО «Ресторан Летур». Компания была зарегистрирована в ноябре 2005 года и принадлежала Людмиле Турманизде, бывшей жене омского бизнесмена Левана Турманидзе. Предприниматель обанкротился четыре года назад, а ресторан, в свою очередь, последние несколько лет не работал.
Напомним, сам торговый комплекс «Летур» после реконструкции будет называться «Гагарин Молл». Планировалось, что ремонт здания завершат к сентябрю этого года, однако процесс затянулся. В здании уже заменили панорамные окна и смонтировали гигантский экран на 360 градусов. На сайтах объявлений также появились предложения об аренде помещений.