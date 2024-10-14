Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В бывшем омском «Летуре» откроют пельменную

В настоящее время в помещении проводится ремонт.

Источник: Om1 Омск

На месте хинкальной в бывшем здании «Летура» откроют пельменную «Богатство Сибири». Как сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель», на этом месте уже появились соответствующие баннеры.

В настоящее время в помещении проводится ремонт. Вход в новое заведение будет со стороны улицы Карла Либкнехта.

Ранее стало известно, что в городе завершили ликвидацию ООО «Ресторан Летур». Компания была зарегистрирована в ноябре 2005 года и принадлежала Людмиле Турманизде, бывшей жене омского бизнесмена Левана Турманидзе. Предприниматель обанкротился четыре года назад, а ресторан, в свою очередь, последние несколько лет не работал.

Напомним, сам торговый комплекс «Летур» после реконструкции будет называться «Гагарин Молл». Планировалось, что ремонт здания завершат к сентябрю этого года, однако процесс затянулся. В здании уже заменили панорамные окна и смонтировали гигантский экран на 360 градусов. На сайтах объявлений также появились предложения об аренде помещений.

торговля