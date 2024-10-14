В бывшем омском «Летуре» откроют пельменную

Ранее стало известно, что в городе завершили ликвидацию ООО «Ресторан Летур». Компания была зарегистрирована в ноябре 2005 года и принадлежала Людмиле Турманизде, бывшей жене омского бизнесмена Левана Турманидзе. Предприниматель обанкротился четыре года назад, а ресторан, в свою очередь, последние несколько лет не работал.