Эксперты ЕАБР сказали, почему растут цены на продукты в Беларуси. Это указано в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития.
Специалисты отметили, что в Беларуси инфляция в сентябре 2024 года составила 6% год к году после 6,1% в августе. Говорится, что динамика изменения цен на компоненты потребительской корзины была разнонаправленной. Так, инфляция непродовольственных товаров замедлилась до 4,2% год к году в сентябре 2024 после 4,4% в августе.
Аналитики добавляют, что снизились темпы роста цен в сфере услуг. В основном речь идет про услуги гостиниц, кафе, ресторанов — 5,6% год к году в сентябре после 6% в августе.
«Вместе с тем продолжается ускорение роста цен на продовольствие (6,3% г/г в сентябре после 6,1% г/г в августе)», — сказано в сообщении.
Эксперты ЕАБР акцентировали внимание на том, что драйвером роста цен на продовольственные товары стали молочные продукты по причине увеличения стоимости кормов на мировых рынках. Специалисты допустили, что вероятно, инфляция по итогам года сохранится вблизи целевого ориентира — 6%.
Тем временем туруслуги, фрукты и обувь больше всего подорожали в Беларуси за месяц.
Ранее МАРТ сказал, что будет с ценами в Беларуси к концу 2024 года.
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