Эксперты ЕАБР сказали, почему растут цены на продукты в Беларуси

Специалисты отметили, что в Беларуси инфляция в сентябре 2024 года составила 6% год к году после 6,1% в августе. Говорится, что динамика изменения цен на компоненты потребительской корзины была разнонаправленной. Так, инфляция непродовольственных товаров замедлилась до 4,2% год к году в сентябре 2024 после 4,4% в августе.